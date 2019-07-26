«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») по инициативе компании «Ростелеком» занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.

Новое решение даст возможность организовывать коллективные точки доступа в интернет в общественных пространствах, где нет возможности использовать навесное оборудование. «В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны. Помимо этого, комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций», — уточняют в «Ростехе». Информация размещена на официальном портале.

Основные особенности создаваемого оборудования — высокая защищенность от влаги и перепадов температур, а также специализированная антенна, с помощью которой можно создать устойчивый сигнал. Точки доступа будут создавать на основе существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что организаторы точек доступа Wi-Fi в общественных местах стали реже нарушать закон.