Организаторы точек доступа Wi-Fi в общественных местах стали реже нарушать закон

Роскомнадзор отчитался «о росте дисциплины со стороны организаторов точек Wi-Fi в общественных местах».

За полгода было выявлено 408 нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей. Это 1,5% от общего числа проверенных точек против 4,4% за аналогичный период прошлого года. С января по июнь 2019 года отсутствие ограничения доступа к противоправной информации в интернете зафиксировано в 0,5% случаях, сообщается на официальном портале Роскомнадзора.