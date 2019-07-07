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Организаторы точек доступа Wi-Fi в общественных местах стали реже нарушать закон

23:32, 07.07.2019
Организаторы точек доступа Wi-Fi в общественных местах стали реже нарушать закон
Фото: rkn.gov.ru

Роскомнадзор отчитался «о росте дисциплины со стороны организаторов точек Wi-Fi в общественных местах».

За полгода было выявлено 408 нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей. Это 1,5% от общего числа проверенных точек против 4,4% за аналогичный период прошлого года. С января по июнь 2019 года отсутствие ограничения доступа к противоправной информации в интернете зафиксировано в 0,5% случаях, сообщается на официальном портале Роскомнадзора.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоИнфраструктура
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