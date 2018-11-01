Следком опубликовал фото подорвавшего ФСБ подростка
Следственный комитет России опубликовал кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.
На кадре молодой человек перед рамкой металлодетектора одной рукой держит рюкзак, другая рука находится внутри сумки.
Отмечается, что именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе. Личность подрывника установлена, это местный житель.
Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.
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