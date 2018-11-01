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Происшествия

Следком опубликовал фото подорвавшего ФСБ подростка

14:11, 01.11.2018
Следком опубликовал фото подорвавшего ФСБ подростка
Фото: @sledcom_rf

Следственный комитет России опубликовал кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.

На кадре молодой человек перед рамкой металлодетектора одной рукой держит рюкзак, другая рука находится внутри сумки.

Отмечается, что именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе. Личность подрывника установлена, это местный житель.

Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.

Происшествия
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