Следком опубликовал фото подорвавшего ФСБ подростка

Фото: @sledcom_rf

Следственный комитет России опубликовал кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.



На кадре молодой человек перед рамкой металлодетектора одной рукой держит рюкзак, другая рука находится внутри сумки.

Отмечается, что именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе. Личность подрывника установлена, это местный житель.

Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.

