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Казань и Чебоксары поборются за проведение чемпионата России по легкой атлетике 2020 года

13:59, 26.07.2019
Казань и Чебоксары поборются за проведение чемпионата России по легкой атлетике 2020 года
Фото: pixabay.com

Казань и Чебоксары являются претендентами на право стать хозяевами предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике 2020 года. Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

«Могу сказать, что турнир пройдет либо в Чебоксарах, либо в Казани. Пока склоняемся к тому, чтобы местом проведения соревнований стала столица Чувашии», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Напомним, что ранее чемпионат России по легкой атлетике проводился в Казани — в 2014-м и 2018 году. Чебоксары становились хозяевами турнира в 2011, 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.

Ранее спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников рассказал, что в Казани могут создать региональный Центр развития легкой атлетики.

Спорт
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