Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил продление программы материнского капитала до 2025 года.

По словам Топилина, пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался и по нему никаких решений нет.

При этом министр рекомендовал тем, кто хочет родить ребенка, сделать это как можно быстрее.

«У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл» — цитирует Топилина ТАСС.

Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.

