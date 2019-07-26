Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил продление программы материнского капитала до 2025 года.
По словам Топилина, пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался и по нему никаких решений нет.
При этом министр рекомендовал тем, кто хочет родить ребенка, сделать это как можно быстрее.
«У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл» — цитирует Топилина ТАСС.
Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым