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Apple выкупит большую часть модемного бизнеса Intel за $1 млрд

07:59, 26.07.2019
Apple выкупит большую часть модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple в скором времени приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов.

Сумма сделки составила $1 млрд. Предварительно, она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года после одобрения регулирующих органов, сообщается в пресс-релизе Intel.

В случае удачного соглашения Apple перейдут порядка 2,2 тысячи сотрудников Intel. Также компания получит права на патенты, оборудование и аренду.

При этом Intel сможет продолжить разработку модемов, которые не будут использоваться в смартфонах.

Напомним, ранее Apple временно отключила в Apple Watch приложение «Рация» из-за уязвимости, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома.

ТехнологииITБизнес
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