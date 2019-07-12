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В Apple Watch отключили приложение из-за возможности прослушивать разговоры

03:30, 12.07.2019
В Apple Watch отключили приложение из-за возможности прослушивать разговоры
Фото: pxhere.com

Компания Apple временно отключила в Apple Watch приложение «Рация» (Walkie Talkie). Причина — уязвимость, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома.

Функцию решено отключить до устранения проблемы. «Приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и постараемся восстановить работоспособность в кратчайшие сроки», — сообщили в Apple. Об этом представители компании рассказали Techcrunch.

Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейская компания Dot Incorp разработала умные часы для слепых людей Dot Watch на основе азбуки Брайля.

ТехнологииITОбщество
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