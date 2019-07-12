В Apple Watch отключили приложение из-за возможности прослушивать разговоры
Компания Apple временно отключила в Apple Watch приложение «Рация» (Walkie Talkie). Причина — уязвимость, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома.
Функцию решено отключить до устранения проблемы. «Приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и постараемся восстановить работоспособность в кратчайшие сроки», — сообщили в Apple. Об этом представители компании рассказали Techcrunch.
Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейская компания Dot Incorp разработала умные часы для слепых людей Dot Watch на основе азбуки Брайля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым