В России начались массовые проверки детских лагерей

После пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае в России начались массовые проверки учреждений для летнего отдыха детей.

Специалисты МЧС осматривают палаточные лагеря в Ростовской области, Пермском крае и Пензенской области. Незарегистрированные учреждения выявляют в Краснодарском и Ставропольском краях.

Часть лагерей уже приостановила свою деятельность. Так, в настоящее время из-за отсутствия необходимых документов закрыт лагерь «Казачья застава» в Самарской области, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что инцидент также может спровоцировать массовые отмены бронирования в детские лагеря, куда продано около 150 тысяч путевок примерно на 4,5 млрд рублей.

Напомним, ранее в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что лагерь работал без лицензии. По последним данным, в результате пожара погибли четыре ребенка. В регионе был объявлен трехдневный траур по погибшим.