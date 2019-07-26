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В России предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

06:13, 26.07.2019
В России предупредили о риске подорожания кондитерских изделий
Фото: pixabay.com

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5—7%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

По мнению экспертов, рост цен на сладости обусловлен тем, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%. В будущем бизнес будет вынужден выплачивать налог в размере 20% на добавленную стоимость.

При этом пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды, пишет газета «Известия».

Отмечается, что НДС на пальмовое масло вырастет приблизительно в ближайшее время.

Напомним, об инициативе по отмене налоговых льгот для пальмового масла стало известно в середине июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали внесение данного законопроекта.

ОбществоБизнесРозничная торговля
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