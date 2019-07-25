Новости общества

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Полиция Австрии объявила в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

22:29, 25.07.2019

Гражданин России Игорь Зайцев объявлен в международный розыск полицией Австрии. Правоохранители считают, что он работал на Главное разведывательное управление (ГРУ)

«Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике», — цитирует ТАСС заявление австрийского МВД.

Полиция распространила фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что он родился в Москве 6 апреля 1954 года.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчину подозревают «в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны».

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров