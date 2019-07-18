В Татарстане на обучение будущих учителей татарского языка хотят потратить 3,1 млн рублей

Министерство образования и науки Татарстана разместило закупку на «оказание услуг по подготовке педагогических кадров для образовательных организаций с родным языком обучения».

Максимальная цена контракта — 3 100 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Согласно документам, исполнитель «обязуется оказать услуги по подготовке педагогических кадров для образовательных организаций с родным языком обучения». Предполагается, что обучение по программе бакалавриата «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» профиля «Родной (татарский) язык и литература и начальное образование» смогут пройти 25 человек. Отмечается, что речь идет о третьем курсе очной формы обучения. Нормативные затраты в год на одного студента — 124 000 рублей. Количество часов обучения — 2 160. Срок оказания услуг — с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Документы размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.