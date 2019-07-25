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Малый и средний бизнес Татарстана в первом полугодии получил микрозаймов на 365 млн рублей

15:38, 25.07.2019
Малый и средний бизнес Татарстана в первом полугодии получил микрозаймов на 365 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан в первом полугодии 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства получили микрозаймов на 365 млн рублей.

Всего государственную поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства из 40 районов Республики Татарстан и города Казани, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Республики Татарстан.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года портфель микрозаймов вырос на 278% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Минэкономики РТ рассказали, что за первое полугодие в республике на 4,4 тысячи увеличилось количество предпринимателей. По данным на начало июля, в республике зафиксировано 163,7 тысячи бизнесменов.

Бизнес Татарстан
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