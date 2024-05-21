McKinsey: 51% сотрудников, использующих ИИ, планируют уволиться из-за жесткого графика

Создано совместно с нейросетью Kandinsky. Фото: Екатерина Петрова

Исследование международной консалтинговой компании McKinsey, проведенное среди 12 802 человек, выявило, что более половины (51%) сотрудников компаний, применяющих искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, намерены уволиться в ближайшие 3—6 месяцев. Основная причина такого решения не низкая оплата труда, а отсутствие гибкого графика.

Среди опрошенных сотрудников 28,1% регулярно пользуются ИИ, в то время как 71,9% не применяют эту технологию в своей работе. Для сравнения, в России доля работников, владеющих навыками использования ИИ, составляет 5%. Согласно обновленной в феврале Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80%, а вклад ИИ в ВВП России — до 11,2 трлн рублей.

McKinsey разделила пользователей ИИ на три группы: создатели генеративного ИИ (1,8%), активные пользователи (8,2%) и те, кто использует ИИ нерегулярно (18,2%). Желание большинства активных пользователей и создателей ИИ сменить работу в течение следующих 3—6 месяцев стало отрезвляющим сигналом для руководителей компаний. Однако 40% сотрудников с гибким графиком не намерены менять место работы. Другие важные факторы удержания кадров включают значимость выполняемых задач (33%) и корпоративные программы поддержки здоровья (31%). Высокую зарплату ценят лишь 15% работников.

Создано совместно с нейросетью Kandinsky. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Для компаний, использующих генеративный ИИ, первостепенное значение имеет решение вопроса сохранения кадров. Опрос показал, что 57% организаций планируют внедрять ИИ, повышая квалификацию сотрудников нетехнических профессий внутри компании, а не привлекая специалистов со стороны. Технические специалисты, такие как инженеры и программисты, будут наниматься извне. Доля сотрудников технических специальностей среди пользователей ИИ составляет всего 12%, тогда как 88% — это менеджеры, работники здравоохранения, преподаватели и другие специалисты.

Внедрение ИИ в работу нетехнических специалистов позволит автоматизировать ряд обязанностей, увеличив время на решение профильных задач и повысив производительность труда. Со временем компании начнут оценивать работу сотрудников по достигнутым результатам, а не по количеству затраченных часов.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к 2030 году общий вклад технологий ИИ в глобальную экономику оценивается более чем в $15 трлн. В России в период с 2022 по 2030 год количество выпускников, освоивших образовательные программы в области ИИ, должно вырасти с 3048 до 15,5 тыс. человек.

Российские аналитики отмечают, что значительные инвестиции в развитие и применение ИИ вкладываются в сферы финансовых услуг, физкультуры и спорта, торговли, информационно-коммуникационного сектора и строительства. В меньшей степени средства выделяются на транспорт, социальную сферу, экологию и науку.

Только 2—3% профессий активно используют ИИ в своей работе, утверждает участник рынка Национальной технологической инициативы NeuroNet Владимир Козлов. В нетехнических профессиях ИИ в России также применяется редко, в основном копирайтерами, переводчиками, блогерами и другими специалистами, работающими с текстами.



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Екатерина Петрова