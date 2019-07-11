Галимова: вопрос о привлечении к ответственности из-за отказа в приеме в школы рассмотрят после проверок

Официальный представитель Кремля Лилия Галимова на брифинге заявила, что каждый имеет право на получение полного образования с первого по 11-й класс.



«Безусловно, эти права должны соблюдаться. Если возникают какие-то коллизии, министерство образования открыло горячую линию, накануне с коллегами разговаривали по этому поводу, когда прокуратура начала проверку. По информации, которую предоставило министерство образования, наибольшее количество обращений поступало к ним из городов Казань и Набережные Челны. По каждому случаю вопрос решали в индивидуальном порядке. Все вопросы решены в пользу учеников», — сказала она.

Галимова отметила, что вопрос о привлечении к ответственности будет рассматриваться после проведения проверки, «чтобы понять, где есть какая степень нарушений, есть ли оно вообще».



Также мэр Челнов Наиль Магдеев на днях сообщил о расторжении контракта с директорами школ, ученики которых показали худшие результаты по ЕГЭ.

«Этим вопросом должно заниматься министерство образования, мне неизвестны окончательные мотивы по расторжению контрактов, когда они планируют это производить, но мне кажется, что в этом вопросе не стоит горячиться и выводить ЕГЭ за основу работы директора», — сказала официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях Татарстана пройдут проверки. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали многочисленные жалобы жителей на нарушение прав детей на доступное дошкольное образование при организации приема учащихся в первый и десятый классы.

