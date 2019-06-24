Татарстан оказался в числе регионов с самой дорогой для населения «вторичкой»

Татарстан попал в число регионов России с дорогими для своего населения квартирами на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает аналитическая служба «Реального времени».

Согласно исследованию, из-за скачка цен на жилую недвижимость по доступности вторичного жилья Татарстан почти сравнялся с Крымом.

Так, если в III квартале прошлого года семья из двух человек в РТ могла купить в ипотеку 56,5 кв. м в сданном доме, то к февралю 2019 года только 49,9 кв. м. Падение составило сразу 13%. Для примера, на начало 2019 года в Крыму семья из двух человек могла приобрести в ипотеку квартиру со средней площадью 49,8 кв. м.

Также снизилась доступность вторичного жилья в Нижегородской области. Там средняя площадь жилья, доступного в ипотеку для семьи из двух человек, составила 52,7 кв. м. Причиной называется высокая цена квадратного метра.

Самой дешевой для местных жителей остается «вторичка» на Севере и в Сибири, в том числе в Магаданской и в Тюменской областях.

Более подробно читайте в материале «Реального времени».