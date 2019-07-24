Волгоградская полиция проверяет водителя из Башкирии на причастность к ДТП с двумя погибшими

Полиция Волгоградской области расследует обстоятельства ДТП, в котором погибла семейная пара из Пермского края. На причастность к аварии проверяется водитель автомобиля Toyota из Башкирии.

Во вторник вечером на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград Kia Sportage из Прикамья выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате погибли сидевшая за рулем 29-летняя женщина и ее 36-летний муж. Их 5-летняя дочь была доставлена со множественными травмами в больницу.

По предварительной версии, спровоцировать ДТП мог водитель из Башкирии, который перестроился из соседнего ряда, чем вынудил женщину выехать на «встречку».

Погибшие, как и уроженец Башкирии, направлялись на отдых на Черное море.

«В своих действиях он ничего предосудительно не видит, поясняя, что женщина, водитель кроссовера, «могла бы его и пропустить», — пишет «Высота 102».

Отмечается, что предполагаемый виновник аварии не остановился и очевидцам удалось догнать его и вернуть на место ДТП только через 10 км.