В Счетной палате России рассказали, расходы на какие нацпроекты пока мало исполнены

В Счетной палате РФ сообщили, что расходы на нацпроекты «Цифровая экономика Российской Федерации», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Повышение производительности труда и поддержка занятости» исполнены пока на низком уровне.

Так, расходы на цифровую экономику исполнены пока на 8,3%, на дороги — на 12,2%, на экологию — на 11,6%, на повышение производительности труда — на 17,7%. В то же время уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты стал существенно выше и составил 32,4% (558,8 млрд рублей), сообщается на официальном портале Счетной палаты РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что сведения о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов появятся на Едином портале бюджетной системы осенью этого года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

