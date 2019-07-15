В Антипинском НПЗ взяли на себя ответственность за арест Мазурова

Антипинский НПЗ подал заявление о мошенничестве против бывшего бенефициара предприятия, основателя и владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова. Пресс-служба завода заявила о доведении предприятия до остановки.

«Руководство АО «Антипинский НПЗ» предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы предприятия и выражает уверенность, что их заявлению будет дан надлежащий ход правоохранительными органами», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что при кредитовании Антипинского НПЗ Мазуров и Лисовиченко ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. В результате НПЗ не имеет возможности обслуживать свои долговые обязательства и вернуть заемные средства, что привело к остановке предприятия в апреле 2019 года.

Ранее стало известно, что инициатором уголовного преследования Мазурова стал Сбербанк.

Напомним, что сегодня суд отправил основателя «Нового потока» под арест. Как пишут СМИ, долги предприятия образовались из-за схемы, при которой топливо продавалось заводом подконтрольным «Новому потоку» трейдерам по заниженным ценам.