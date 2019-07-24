Россиянам упростили въезд на Мальдивы

С 25 июля вступит в силу разрешение на безвизовый въезд на три месяца в Мальдивскую Республику для россиян.

Для поездки на Мальдивы жителям России достаточно иметь заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт. Также путешественники смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны во время определенного периода со дня въезда.

Правила безвизового режима не распространяются на поездки, цель которых трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание, пишет «РГ».

Отмечается, что отмена виз станет взаимной. Раньше российские туристы могли оставаться в стране только в течение месяца.

Напомним, Россия за последние 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда граждан РФ. Так, на сегодняшний день россияне могут посещать 116 стран, не оформляя визу. Ранее этот показатель составлял 60 стран.