Высшая квалифколлегия судей РФ отклонила жалобы подозреваемой судьи из Казани

Накануне Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела жалобы Марины Фирсовой, экс-судьи Ново-Савиновского суда Казани. Добиться отмены двух решений татарстанской квалифколлегии судей в Москве Фирсовой не удалось.



По данным «Реального времени», интересы судьи на заседании представлял ее супруг Ринат Закиров. Ее отсутствие он объяснил состоянием здоровья.

Фирсова и Закиров считают незаконным решение ККС РТ от 15 мая этого года — приостановить ее судейские полномочия на время производства по уголовному делу. Статус подозреваемой в посредничестве взятке 50 тысяч рублей судья получила в апреле.

Также оспаривался отказ региональной коллегии о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам положительного решения на представление Бастрыкина. Тут Закиров отмечал — поскольку Фирсова ранее сама входила в состав ККС Татарстана, то при рассмотрении материала по ее делу члены коллегии должны были взять самоотвод.

«В начале заседания ККС Закирова спросили, доверяет ли он нам рассмотреть этот вопрос. И очень теперь удивительно, что такие вопросы звучат теперь», — приводит возражения председателя ККС РТ Радика Гилманова портал «Право.ру».

Напомним, дачи согласия на уголовное преследование Марины Фирсовой главе Следкома РФ и казанским следователям пришлось добиваться дважды. Претензии в свой адрес временно лишенная статуса судья не признает.