В Казани готовятся принять чемпионат WorldSkills — видео

В Казани идут репетиции церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. Подготовку проходят и волонтеры соревнований, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, продолжается возведение различных зон в выставочном комплексе Kazan Expo.

В церемонии открытия примут участие 300 танцоров, российские исполнители Елка и Александр Панайотов, а также китайская певица Ян Гэ, известная российскому зрителю по проекту «Голос». Шоу смогут увидеть 45 тысяч человек.

Волонтеры из разных стран уже съехались в Казань. Они получили красно-синюю форму. Всего сопровождать мероприятие будут 3,5 тысячи добровольцев. Их возраст — от 18 до 64 лет.

Центры аккредитации на чемпионат начнут работу с 1 августа. 15 августа все соревновательные площадки должны быть сданы экспертам.