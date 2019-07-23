В Росстандарте предложили сократить размеры парковочных мест на улицах

В России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Об этом рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Сейчас в России минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 метра. Габариты предлагается уменьшить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину.

По словам Шумского, эти изменения будут стимулировать людей в городах отказаться от больших автомобилей в пользу малолитражек.

В Росстандарте уточнили, что новые параметры могут быть утверждены в ноябре 2019 года, пишут «Известия».

Ранее в Госдуме РФ предложили сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России.

