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В Росстандарте предложили сократить размеры парковочных мест на улицах

10:12, 23.07.2019
В Росстандарте предложили сократить размеры парковочных мест на улицах
Фото: pixabay.com

В России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Об этом рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Сейчас в России минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 метра. Габариты предлагается уменьшить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину.

По словам Шумского, эти изменения будут стимулировать людей в городах отказаться от больших автомобилей в пользу малолитражек.

В Росстандарте уточнили, что новые параметры могут быть утверждены в ноябре 2019 года, пишут «Известия».

Ранее в Госдуме РФ предложили сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России.

ОбществоВласть
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