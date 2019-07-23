Мухаметшин возглавил рейтинг среди парламентариев Госсовета по ответам на обращения граждан

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин возглавил рейтинг парламентариев по количеству рассмотренных обращений граждан. Об этом сообщается в отчете Госсовета РТ за первое полугодие 2019 года.

Согласно опубликованным данным, Мухаметшин лично рассмотрел 543 письма. На втором месте находится Рустем Хасанов (519 обращений). Тройку замыкает Разиль Валеев (293 обращения). Также в пятерку вошли депутаты Юрий Камалтынов (259) и Хафиз Миргалимов (245).

Количество поступающих в адрес парламентария обращений является одним из показателей его популярности среди населения.

Напомним, ранее Фарид Мухаметшин, рассказывая о дисциплине депутатов, назвал имена тех парламентариев, кто в течение пятого созыва регулярно пропускал заседания парламента и его комитетов.