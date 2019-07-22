В Хабаровском крае при пожаре в палаточном лагере погиб ребенок

В Хабаровском крае произошел пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Погиб один ребенок, еще трое попали в реанимацию.

По данным регионального управления МЧС, в лагере, где находились 189 детей, было установлено 26 палаток. Из них 20 сгорели.

Краевой Следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным СКР, в огне погибла девочка 2008 года рождения.

Тем временем на место пожара была отправлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов, передает пресс-служба Минздрава РФ.