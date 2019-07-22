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Татарстанские гребцы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы— видео

20:32, 22.07.2019
Татарстанские гребцы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы— видео
Фото: скриншот видо

Юношеская команда Татарстана выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по гребле. Интересно, что соревнования проводились на необычных лодках типа «Дракон», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В команду входят 10 гребцов, рулевой и барабанщик.

Тренер татарстанских спортсменов Олег Толстой рассказал, что юноши готовились к соревнованиям 4 месяца.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который также возглавляет республиканскую федерацию гребли на байдарках и каноэ назвал победу ребят очень значимой.

«Это чемпионат Европы, это юноши, подрастающее поколение, будущие профессиональные спортсмены взяли два «серебра», — сказал он.

Второе «серебро» на турнире завоевали гребцы ветеранского класса.

Спорт Татарстан
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