Татарстанские гребцы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы— видео

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Юношеская команда Татарстана выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по гребле. Интересно, что соревнования проводились на необычных лодках типа «Дракон», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В команду входят 10 гребцов, рулевой и барабанщик.

Тренер татарстанских спортсменов Олег Толстой рассказал, что юноши готовились к соревнованиям 4 месяца.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который также возглавляет республиканскую федерацию гребли на байдарках и каноэ назвал победу ребят очень значимой.

«Это чемпионат Европы, это юноши, подрастающее поколение, будущие профессиональные спортсмены взяли два «серебра», — сказал он.

Второе «серебро» на турнире завоевали гребцы ветеранского класса.