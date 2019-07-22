Татарстанские гребцы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы— видео
Юношеская команда Татарстана выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по гребле. Интересно, что соревнования проводились на необычных лодках типа «Дракон», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В команду входят 10 гребцов, рулевой и барабанщик.
Тренер татарстанских спортсменов Олег Толстой рассказал, что юноши готовились к соревнованиям 4 месяца.
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который также возглавляет республиканскую федерацию гребли на байдарках и каноэ назвал победу ребят очень значимой.
«Это чемпионат Европы, это юноши, подрастающее поколение, будущие профессиональные спортсмены взяли два «серебра», — сказал он.
Второе «серебро» на турнире завоевали гребцы ветеранского класса.Спорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым