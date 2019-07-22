Самая длинная пробка в Казани растянулась на 2,4 км

Сегодня вечером загруженность улиц в Казани составила 6 баллов. Самой длинной оказалась пробка на улицах Михаила Миля и Фатыха Амирхана.

Затор растянулся на 2,4 км, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Его пик пришелся на 17:52. Всего же пробка продержалась 1 час.

В 17:56 пробка на Тэцевской достигла длины в 1,9 км. Участок от Теплично-Комбинатской улицы до улицы Копылова стоял 1 час 20 минут.

В число самых длинных за сегодня также вошли заторы на Сибирском тракте (1,8 км), улицах Татарстан и Пушкина (1,8 км) и улице Мира (1,7 км)