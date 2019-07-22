Для освоения зарубежных рынков в Татарстане запустят экспортный акселератор

Фонд поддержки предпринимательства РТ совместно с международной компанией KPMG в августе — сентябре этого года впервые проведет программу «Экспортный акселератор» для субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана, нацеленных на выход на зарубежные рынки.



Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве экономики РТ, образовательные мероприятия программы научат представителей бизнеса вести экспортную деятельность. В них примут участие руководители компаний, ранее не поставлявших товары и услуги за рубеж, но обладающих таким потенциалом. Прежде чем начать экспортную деятельность, предпринимателям необходимо сформировать комплексное понимание и структурный подход: научиться выбирать рынки, рассчитывать логистические маршруты и минимизировать юридические и финансовые риски.

Основная программа акселератора пройдет в Казани с 26 августа по 21 сентября 2019 года. Дополнительные мастер-классы для более широкого круга потенциальных экспортеров состоятся с 23 сентября по 15 октября в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

По итогам программы ее организаторы выявят потенциальных экспортеров, для которых найдут импортеров, сформируют коммерческое предложение, проведут экспертизу экспортных контрактов. Компания KPMG окажет новичкам экспертную поддержку и будет сопровождать их на всех этапах работы.

Для участия в акселераторе необходимо в период до 8 августа 2019 года заполнить анкету по ссылке https://anketolog.ru/s/244876/0RHdnnY5.

По данным Минэкономразвития России, Татарстан вошел в число лидеров среди регионов ПФО по развитию экспорта малого и среднего предпринимательства.

Основными экспортными партнерами Татарстана традиционно являются государства Западной Европы и СНГ. Также в 2018 году открылись новые направления: страны Персидского залива, в том числе ОАЭ и Бахрейн.