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Казанские следователи пришли в цирк по делу о травме 4-летней девочки

18:04, 22.07.2019
Казанские следователи пришли в цирк по делу о травме 4-летней девочки

Компрессионный перелом позвоночника получила 4-летняя девочка в результате посещения цирка-шапито «Аквашоу» в Казани. Следком по РТ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья.

Потерпевшая вместе с мамой посетила цирковое представление в шапито на улице Зорге вечером 18 июля. В перерыве обе стали спускаться по лестнице, под ребенком проломилась ступенька, и малышка упала на асфальт, обрисовал предварительно установленную картину ЧП старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие намерено дать юридическую оценку действиям ответственных за безопасность в уличном заведении.

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