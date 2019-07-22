В проекте генплана Казани появились 26 новых станций метро

В материалах к проекту нового генплана Казани разработчики обозначили более 20 мест, где планируется построить новые станции метро.

Согласно карте планируемого размещения электротранспорта города Казани, всего в столице Татарстана предполагается построить 26 станций. В частности, они могут появиться на пересечении улиц Фучика и Завойского, в районе Castorama, на пересечении Аграрной и проспекта Победы, Мамадышском тракте, в районе Константиновки.

Также новые станции метро планируется построить у ипподрома, Советской площади, недалеко от Арского кладбища, перед въездом на «Миллениум» и в других частях столицы Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани состоятся слушания по проекту первого участка второй линии метро от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова». Участок включает в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.

