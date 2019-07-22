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МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 23 июля

12:42, 22.07.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 23 июля
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 6 до 19 часов 23 июля.

По информации Гидрометцентра РТ, днем на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +24°С.

Общество Татарстан
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