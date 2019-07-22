В Татарстане ожидается дождь, гроза и до +24°С

Сегодня, 22 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +11 до +16°С. Максимальная температура днем — от +19 до +24°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +21 до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до отметок 22—24 градуса тепла.

Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 22 июля.

