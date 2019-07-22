Исполком Набережных Челнов выдал 210 разрешений на строительство

В Набережных Челнах значительно растет выдача разрешений на строительство. Об этом заявил руководитель исполкома города Ильмир Исхаков на «деловом понедельнике».

По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года исполком выдал 210 разрешений на строительство, показатель больше на 39 разрешений, чем за аналогичный период прошлого года.

Также было выдано больше разрешений на ввод — 133, в прошлом году их было 113, сообщили в пресс-службе администрации Набережных Челнов.

Кроме того, за первое полугодие было возведено 102 тысячи кв. метров — 10 многоэтажных домов.

Напомним, в Набережных Челнах по социальной ипотеке сдадут свыше тысячи квартир в 2019 году. Всего получения жилья по социальной ипотеке в автограде ожидают 2400 семей.