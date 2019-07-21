В Набережных Челнах по социальной ипотеке сдадут свыше тысячи квартир в 2019 году
В Набережных Челнах по программе социальной ипотеки в этом году будут сданы 1 166 квартир.
Мэр города Наиль Магдеев осмотрел будущие квартиры челнинцев, которые получат жилье по социальной ипотеке в 63-м микрорайоне. Возведением 10-этажного жилого дома занимается строительная компания «Домкор», передает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
Всего получения жилья по социальной ипотеке в автограде ожидают 2400 семей.
Ранее «Реальное время» писало, что Госжилфонд при президенте РТ разработал и направил на межведомственное согласование пакет документов с необходимыми изменениями для того, чтобы в этом году вернуть получателям соципотеки возможность ее погашения с использованием средств материнского капитала.
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