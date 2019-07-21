В Набережных Челнах по социальной ипотеке сдадут свыше тысячи квартир в 2019 году

В Набережных Челнах по программе социальной ипотеки в этом году будут сданы 1 166 квартир.

Мэр города Наиль Магдеев осмотрел будущие квартиры челнинцев, которые получат жилье по социальной ипотеке в 63-м микрорайоне. Возведением 10-этажного жилого дома занимается строительная компания «Домкор», передает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Всего получения жилья по социальной ипотеке в автограде ожидают 2400 семей.

Ранее «Реальное время» писало, что Госжилфонд при президенте РТ разработал и направил на межведомственное согласование пакет документов с необходимыми изменениями для того, чтобы в этом году вернуть получателям соципотеки возможность ее погашения с использованием средств материнского капитала.

