Уфимский карикатурист высмеял татарстанцев из-за требования изменить финал «Анны Карениной»

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев опубликовал рисунок на своей странице в Instagram, где высмеял ситуацию с требованием в Татарстане изменить финал «Анны Карениной».

На рисунке изображен президент РТ Рустам Минниханов, который обращается к писателю Льву Толстому с просьбой скорректировать концовку произведения, чтобы Каренина под поезд не попала.

«Мне кажется, что пора валить на кумыс», — заключает в ответ писатель.

Напомним, идею изменить финал «Анны Карениной» предложила инициативная группа «Позитивный Татарстан». Возмущение граждан вызвал иммерсивный спектакль «Анна Каренина», который недавно поставили в Казани.

Активисты считают, что финал романа пропагандирует суицид и измену. Члены группы направили петицию руководителю регионального Минкульта Ираде Аюповой, руководству трех театров Казани, а также председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.