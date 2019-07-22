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Уфимский карикатурист высмеял татарстанцев из-за требования изменить финал «Анны Карениной»

07:25, 22.07.2019
Уфимский карикатурист высмеял татарстанцев из-за требования изменить финал «Анны Карениной»
Фото: instagram.com/artbeton

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев опубликовал рисунок на своей странице в Instagram, где высмеял ситуацию с требованием в Татарстане изменить финал «Анны Карениной».

На рисунке изображен президент РТ Рустам Минниханов, который обращается к писателю Льву Толстому с просьбой скорректировать концовку произведения, чтобы Каренина под поезд не попала.

«Мне кажется, что пора валить на кумыс», — заключает в ответ писатель.

Напомним, идею изменить финал «Анны Карениной» предложила инициативная группа «Позитивный Татарстан». Возмущение граждан вызвал иммерсивный спектакль «Анна Каренина», который недавно поставили в Казани.

Активисты считают, что финал романа пропагандирует суицид и измену. Члены группы направили петицию руководителю регионального Минкульта Ираде Аюповой, руководству трех театров Казани, а также председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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