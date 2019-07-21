Количество участников ночного забега в Казани выросло на 50% по сравнению с 2018 годом

Директор серии TimerMan Вадим Янгиров рассказал, что в забеге «Ночная Казань — 2019» приняли участие почти 3 тысячи человек. Количество участников по сравнению с 2018 годом увеличилось на 50 процентов.



Он подчеркнул, что в этом году зарегистрировалось больше любителей бега, чем планировалось. Рост числа участников Янгиров связал с тем, что популярность бега в Казани и в Татарстане в целом с каждым годом растет, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, 20 июля на стадионе «Казань Арена» прошел забег «Ночная Казань». Участники могли пробежать дистанцию на 5 и 10 км. Для маленьких атлетов организовали отдельный забег на 600 метров.

