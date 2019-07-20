«Крылья Советов» проиграли тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» уступили тульскому «Арсеналу» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счетом 2:3. У гостей отличились Сергей Ткачев (22-минута), Эванс Кангва (24) и Александру Тудорие (52). В составе «Крыльев Советов» голы забили Александр Соболев (43) и Тарас Бурлак (56).

«Крылья Советов» в следующем туре 27 июля в гостях сыграют с «Уфой», которая сегодня проиграла «Краснодару». «Арсенал» 28 июля встретится с «Ростовом».