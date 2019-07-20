На митинг по выборам в Мосгордуму пришли около 12 тысяч человек

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 12 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Участники акции выступали за допуск на выборы в Мосгордуму всех независимых кандидатов. Как сообщали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, городские власти согласовали митинги по этому поводу 20 и 21 июля и окажут поддержку с их организацией, передает «РИА Новости».



Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата.

Ранее о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу заявил российский актер Андрей Соколов.

