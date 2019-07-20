«Рубин» проведет первый домашний матч в Казани

Футбольный клуб «Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный» в Казани.

Это будет игра с грозненским «Ахматом». На «Казань — Арене», основном стадионе «Рубина», пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата WorldSkills.

— Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет в Казани на стадионе «Центральный». Подготовка идет в рабочем режиме. На «Центральном» команда будет играть в первой части чемпионата, — цитирует пресс-службу футбольного клуба «РИА Новости».

Игра состоится 29 июля.

Напомним, ранее «Яндекс» определил самые популярные футбольные клубы в России.