Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» проведет первый домашний матч в Казани

11:17, 20.07.2019
«Рубин» проведет первый домашний матч в Казани
Фото: pixabay.com

Футбольный клуб «Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный» в Казани.

Это будет игра с грозненским «Ахматом». На «Казань — Арене», основном стадионе «Рубина», пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата WorldSkills.

— Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет в Казани на стадионе «Центральный». Подготовка идет в рабочем режиме. На «Центральном» команда будет играть в первой части чемпионата, — цитирует пресс-службу футбольного клуба «РИА Новости».

Игра состоится 29 июля.

Напомним, ранее «Яндекс» определил самые популярные футбольные клубы в России.

СпортФутболОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров