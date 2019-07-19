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Российские синхронистки взяли золото на чемпионате мира в Кванджу

15:49, 19.07.2019
Российские синхронистки взяли золото на чемпионате мира в Кванджу
Фото: YouTube

Российские синхронистки выиграли золотые медали в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу. Россиянки выступили в следующем составе: Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Полина Комар.

Напомним, Россия в общем зачете по водным видам занимает вторую строчку после Китая. У китайцев 11 золотых медалей против семи российских.

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Китай — 11-6-1 (18)
2. Россия — 7-4-0 (11)
3. Германия — 2-1-2 (5)
4. Бразилия — 2-0-0 (2)
5. Франция — 1-3-1 (5)
6. Украина — 1-0-4 (5)
7. Венгрия — 1-0-0 (1)
8. Италия — 0-3-2 (5)
9. США — 0-2-5 (7)

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Справка

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Группы

Произвольная программа

1. Россия — 98,000
2. Китай — 96,0333
3. Украина — 94,3667

СпортВодные виды спорта
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