Российские синхронистки взяли золото на чемпионате мира в Кванджу
Российские синхронистки выиграли золотые медали в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу. Россиянки выступили в следующем составе: Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Полина Комар.
Напомним, Россия в общем зачете по водным видам занимает вторую строчку после Китая. У китайцев 11 золотых медалей против семи российских.
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Китай — 11-6-1 (18)
2. Россия — 7-4-0 (11)
3. Германия — 2-1-2 (5)
4. Бразилия — 2-0-0 (2)
5. Франция — 1-3-1 (5)
6. Украина — 1-0-4 (5)
7. Венгрия — 1-0-0 (1)
8. Италия — 0-3-2 (5)
9. США — 0-2-5 (7)
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Справка
Кванджу, Южная Корея
Синхронное плавание
Группы
Произвольная программа
1. Россия — 98,000
2. Китай — 96,0333
3. Украина — 94,3667
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