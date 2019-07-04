Мэрия Казани объяснила, как вернуть деньги, ошибочно списанные при оплате проезда безналом

Пассажирам общественного транспорта Казани, у которых накануне ошибочно списывались 279 и 277 рублей, полностью вернут все денежные средства в течение 10 дней.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ОАО «Транспортная карта» Рамиль Якупов. Он заметил, что сбой произошел из-за человеческого фактора. Всем, кто столкнулся с проблемой при оплате проезда, нужно написать заявление о возврате денежных средств в пунктах по работе с населением ОАО «Транспортная карта» по адресам: ул. Некрасова, 24 и ул. Чуйкова, 1а, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

График работы: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 19.00 без обеда, суббота и воскресенье — с 8.30 до 15.00. Также можно обратиться на горячую линию 8 (843) 262-80-80.

Напомним, накануне в автобусах и троллейбусах Казани произошел массовый сбой при оплате проезда. У пассажиров, плативших банковской картой, вместо положенных 27 рублей со счета списывали в десять раз больше: 277 рублей на автобусе и 279 — в троллейбусе.

