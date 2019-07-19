Greenpeace по примеру FaceApp запустил старящий планету проект EarthApp

Российское подразделение Greenpeace сообщило о запуске кампании EarthApp. Предполагается, что это будет серия постов с видами «состаренных» локаций планеты, по аналогии с одним из фильтров приложения FaceApp.

«Нужно донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы. И перемены произойдут, когда мы начнем с себя и перестанем жить так, как будто завтра не настанет никогда», — приводит пресс-служба организации слова координатора проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полины Каркиной.

Проект делается вместе с digital агентством Isobar Moscow. Посты будут изображать современные пейзажи Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики и их же в предположительном недалеком будущем.

Любопытно, что еще в 2017 году Google выпускал приложение Earth. Также в магазинах приложений существует и сервис EarthApp, никак не связанный с Greenpeace.