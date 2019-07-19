На время WorldSkills-2019 Спасская башня Казанского Кремля станет частью инсталляции

В дни проведения WorldSkills-2019, с 21 по 27 августа, на Спасской башне Казанского Кремля можно будет увидеть инсталляционное шоу с проекцией классических произведений мирового, российского и национального искусства.

Начало представлений — в 20 часов. С 23 по 25 августа в Пушечном дворе Казанского Кремля состоится III фестиваль The Kremlin Confederation of ART. Посетителей ждут театральные постановки, танцы и уличный перформанс. На площади перед театром им. Г. Камала организуют мастер-классы в рамках программы «Культурные профессии». Также запланированы мероприятия в Старо-Татарской слободе, в некоторых музеях Казани, сообщает пресс-служба 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Напомним, в Казань для участия в деловой программе WorldSkills-2019 приедут вице-премьер РФ Татьяна Голикова, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков и космонавт Сергей Крикалев.

