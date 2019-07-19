Ильшат Аминов о пародийном ролике о выборах в РТ: «У меня нет негативной реакции»

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов прокомментировал пародийный ролик о выборах в Госсовет РТ, смонтированный на основе кинокомикса «Хранители». По словам Аминова, ставшего одним из героев этого видео, ролик показался ему «необычным и непривычным».



— Я понимаю, что в основе лежит фильм «Хранители», я понимаю все политические аналогии — про КПРФ все понятно и так далее. Тем не менее это, конечно, оригинально. Это новая реальность, и нам надо быть к ней не то чтобы готовыми, а участвовать в ней. Те, кто делает подобные ролики, преподают нам некие уроки, а какие — хороший вопрос, — высказался Ильшат Аминов. — У меня нет негативной реакции, просто это непривычно. Непривычный формат и форма подачи. По крайней мере, я не помню раньше в ходе предвыборной кампании таких визуальных произведений. В нашей предвыборной реальности появилось новое явление. Будем с этой новой реальностью жить, адаптироваться к ней и соответствовать.



Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, посвященное выборам в Госсовет РТ. Оно представляет собой пародию на фильм «Хранители». Героями «экранизации» стали татарстанские политики: представители КПРФ Артем Прокофьев и Хафиз Миргалимов, гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие члены республиканского парламента.