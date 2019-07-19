В соцсетях появился пародийный ролик о выборах в Госсовет Татарстана

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня в соцсетях опубликовали видео, посвященное выборам в Госсовет РТ. Он представляет собой пародию на фильм «Хранители».

Героями «экранизации» нуарного комикса стали татарстанские депутаты. Первым в кадре появляется представитель КПРФ Артем Прокофьев. Он ломает дверь некоего кабинета в здании республиканского парламента и выбрасывает из окна своего прямого начальника — председателя рескома партии Хафиза Миргалимова.

Далее на видео представлены гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие члены республиканского парламента. Они показаны как команда супергероев из вышеуказанного фильма.

Заканчивается ролик предупреждением о предстоящих выборах: «8 сентября. Во всех школах страны».