В соцсетях появился пародийный ролик о выборах в Госсовет Татарстана
Сегодня в соцсетях опубликовали видео, посвященное выборам в Госсовет РТ. Он представляет собой пародию на фильм «Хранители».
Героями «экранизации» нуарного комикса стали татарстанские депутаты. Первым в кадре появляется представитель КПРФ Артем Прокофьев. Он ломает дверь некоего кабинета в здании республиканского парламента и выбрасывает из окна своего прямого начальника — председателя рескома партии Хафиза Миргалимова.
Далее на видео представлены гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие члены республиканского парламента. Они показаны как команда супергероев из вышеуказанного фильма.
Заканчивается ролик предупреждением о предстоящих выборах: «8 сентября. Во всех школах страны».ТехнологииМедиа Татарстан
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