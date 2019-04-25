У экс-сотрудника МВД Башкирии изъяли имущество на 34 млн рублей

Прокуратура Башкирии добилась судебного решения об изъятии у бывшего сотрудника службы собственной безопасности регионального МВД имущества на сумму 34 млн рублей.

Ведомство инициировало проверку по факту несоответствия его расходов доходам. В итоге был установлен факт приобретения сотрудником полиции с 2012 по 2017 год многочисленных объектов недвижимости и другого имущества.

В целях уклонения от ответственности подполковник полиции оформил объекты на родственников и третьих лиц, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Суд обратил в доход государства 6 элитных квартир и 4 машино-места в Уфе, коттедж, земельный участок и автомобиль-внедорожник, общая стоимость имущества свыше 34 млн рублей. Кроме того было взыскано более 13 млн рублей в счет стоимости имущества, которое служащий успел продать. Также были взысканы две квартиры в Евпатории.

Стоит отметить, что ранее полицейский был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Напомним, в конце марта Следком завершил расследование дела в отношении экс-мэра Нефтекамска.