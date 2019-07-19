В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +30°С

Сегодня, 19 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +13 до +18°С. Максимальная температура днем — от +25 до +30°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +26 до +28°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до отметок +25... +28°С.