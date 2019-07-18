ЦБ РФ в июле может понизить ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, 26 июля, может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, до 7,25%. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, необходимо иметь «очень веские аргументы», чтобы пойти на шаг 50 базисных пунктов.

«При прочих равных лучше двигаться более умеренными, хотя, возможно, и более частыми шагами», — заявил Заботкин в интервью Bloomberg.

Напомним, что 14 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Перед этим ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.

