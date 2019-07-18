2ГИС рассказал, каких врачей чаще всего ищут в Уфе
Сервис 2ГИС составил рейтинг самых популярных врачей в Уфе. Чаще всего жители башкирской столицы ищут офтальмологов, неврологов и гинекологов.
За 5 месяцев 2019 года 19 тысяч уфимцев нуждались в услугах офтальмологов, сообщает пресс-служба сервиса.
За это же время 14,7 тысячи пользователей искали в Уфе врача-невролога. Где найти гинеколога, интересовались 10,5 тысячи человек.
По данным сервиса, в пятерку лидеров также вошли отоларингологи (8,5 тысячи пользователей) и травматологи (4,5 тысячи пользователей).
Отмечается, что по количеству открытых за последние три года точек в городе лидируют многопрофильные медицинские центры. За ними идут отделения гинекологии, пункты приема медицинских анализов и стоматологии.
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