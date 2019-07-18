2ГИС рассказал, каких врачей чаще всего ищут в Уфе

Фото: пресс-служба 2ГИС

Сервис 2ГИС составил рейтинг самых популярных врачей в Уфе. Чаще всего жители башкирской столицы ищут офтальмологов, неврологов и гинекологов.

За 5 месяцев 2019 года 19 тысяч уфимцев нуждались в услугах офтальмологов, сообщает пресс-служба сервиса.

За это же время 14,7 тысячи пользователей искали в Уфе врача-невролога. Где найти гинеколога, интересовались 10,5 тысячи человек.

По данным сервиса, в пятерку лидеров также вошли отоларингологи (8,5 тысячи пользователей) и травматологи (4,5 тысячи пользователей).



Отмечается, что по количеству открытых за последние три года точек в городе лидируют многопрофильные медицинские центры. За ними идут отделения гинекологии, пункты приема медицинских анализов и стоматологии.