Новости промышленности

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Директором татарстанского нефтетрейдера «Ядран-Ойл» стал выходец из Уфы

09:59, 18.07.2019
Директором татарстанского нефтетрейдера «Ядран-Ойл» стал выходец из Уфы
Фото: pixabay.com

В татарстанском нефтетрейдере «Ядран-Ойл» сменился директор.

Вместо Дамира Мадьярова пост занял Тимофей Бутюгов. По информации «Реального времени», он выходец из Уфы.

Также Бутюгов является учредителем ООО «Нордвестойл». Предприятие осуществляет торговлю оптовым твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Напомним, ранее в совет директоров выставленного на продажу «Аммония» вошел владелец нефтетрейдера «Ядран-Ойл».

ПромышленностьНефть БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров