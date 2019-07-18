Директором татарстанского нефтетрейдера «Ядран-Ойл» стал выходец из Уфы
В татарстанском нефтетрейдере «Ядран-Ойл» сменился директор.
Вместо Дамира Мадьярова пост занял Тимофей Бутюгов. По информации «Реального времени», он выходец из Уфы.
Также Бутюгов является учредителем ООО «Нордвестойл». Предприятие осуществляет торговлю оптовым твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Напомним, ранее в совет директоров выставленного на продажу «Аммония» вошел владелец нефтетрейдера «Ядран-Ойл».ПромышленностьНефть БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым