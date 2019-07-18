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В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за сильного ливня

09:13, 18.07.2019
В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за сильного ливня
Фото: pixabay.com

На территории Благовещенска введен режим ЧС в связи с ливнем, который обрушился на город в ночь на 17 июля. Соответствующее постановление опубликовала мэрия города.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что дождь залил десятки улиц, перекрестков, остановил работу многих городских светофоров. Вода попала в подвалы детской областной больницы, а также на территорию детсада.

Всего за помощью обратились 358 жителей Благовещенска, уточнили в администрации города.

В настоящее время в городские службы устраняют последствия непогоды.

Напомним, в начале июля Казань затопил ливень. В соцсетях выкладывали снимки и видеозаписи затопленной столицы Татарстана.

Происшествия
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